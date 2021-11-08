Масочный режим для школ ввели в Воронежской области
Власти Воронежской области ввели обязательный масочный режим для школьников и учителей
Вернувшихся после осенних каникул школьников Воронежской области обязали носить маски во время учебы. Такое же правило распространили на учителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление департамента образования, науки и молодежной политики региона.
В ведомстве пояснили, что масочный режим в школах носит временный характер. Он должен способствовать адаптации учеников после возвращения в учебные заведения. Продление или снятие масочного режима зависит от эпидемической обстановки.
По новым правилам у всех школьников при входе в здание будут измерять температуру. Переходы из одного кабинета в другой максимально разграничат между классами. Выходить в коридор школы без маски ученикам запретили.
Воронежские школьники ушли на дистанционку с 12 октября из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. С 25 октября у них начались каникулы, и за парты они вернулись только в понедельник, 8 ноября.
Как сообщил сайт «Вести. Воронеж», накануне начала новой четверти родители учеников получили предупреждение в классных чатах о том, что они должны обеспечить своих детей масками для похода на занятия. Надевать их придется только в коридорах школы. В классе средства индивидуальной защиты можно снимать.
Масочный режим в Воронежской области раньше распространялся только на торговые центры и общественный транспорт. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 800 новых случаев заражения коронавирусом. Это небольшое снижение по сравнению с показателями прошлой недели.