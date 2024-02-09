Здоровье 09 февраля 2024, 14:46 Масочный режим частично возобновили в Казахстане Кабмин Казахстана вернул масочный режим в междучреждениях РИА «Новости»

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В медучреждениях Казахстана возобновили масочный режим и обработку рук антисептиками. Вице-министр здравоохранения — главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова подписала такое постановление. Его опубликовали на сайте кабмина.

Главный санитарный врач поручила усилить профилактику распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путей. В их числе корь, COVID-19 и грипп.

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«Обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», — поручила она.

В других общественных местах, например, аэропортах, кинотеатрах, на рынках и вокзалах, Айжан Есмагамбетова рекомендовала, а не приказала соблюдать масочный режим. Необязательное ношение повязок распространится на общественный транспорт и центры обслуживания населения.

В декабре масочный режим частично вернули в Санкт-Петербурге. Там запретили проводить массовые мероприятия без средств индивидуальной защиты.