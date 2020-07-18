Маски — защита, от которой нельзя отказаться. Где их нужно надевать в Подмосковье?
В столице с 13 июля отменили обязательный масочный режим на улицах, а в Московской области с 16 июля больше не нужно надевать маску в парках культуры и отдыха. Но выбрасывать или далеко убирать средства защиты жителям пока не стоит.
Жителям Московской области по-прежнему необходимо использовать средства защиты в общественном транспорте, медучреждениях и магазинах.
Где маски остаются обязательными, а где средства защиты можно спокойно снять, смотрите в материале «360».