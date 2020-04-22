Маски остались только в 1% российских аптек. Больше всего их в Подмосковье и Петербурге

Информацию о том, что маски в России днем с огнем не сыскать, подтвердили и крупные ретейлеры. «В целом ажиотажный спрос на эту категорию товаров, по сравнению с мартом, спал. Но мы видим, к сожалению, что предложение аптек даже сейчас не соответствует спросу: маски мало где есть», — заявил изданию директор сайта «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков.

По его мнению, маску сейчас проще найти в обычном розничном магазине, нежели в аптеке. Потому что фармацевты гораздо серьезнее относятся к качеству продукции и сертификатам соответствия. Таким образом, в магазины маски поступают быстрее, уверен Чирков.

Среди лидеров по регионам, где маски еще можно купить — Санкт-Петербург, некоторые города Московской области, Казань, Екатеринбург и Москва. По словам экспертов, чем меньше город, тем больше вероятности найти товар. Так, в подмосковных Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске и Щелкове проблем с масками практически нет, уверяют специалисты.

Ранее подмосковные компании заявили, что наращивают производство из-за увеличенного спроса — до 100 тысяч медицинских масок ежедневно.