«Маски, очки, сетка для волос и перчатки». Как завод в подмосковном Ступино охраняет своих сотрудников от коронавируса

Завод Kimberly-Clark в Ступино занимается выпуском детских подгузников. Они входят в список товаров первой необходимости. В период распространения коронавируса спрос на товар существенно вырос. Поэтому завод продолжает свою работу в режиме нон-стоп. Как организована работа сотрудников в период пандемии, разбирался «360».

По словам директора завода Kimberly-Clark Романа Соловья, все операторы предприятия снабжены средствами индивидуальной защиты, чтобы максимально сократить риск потенциального заражения. Перед сменой сотрудники обязательно проходят бесконтактный контроль замера температуры тела.

«Маски, очки, сетка для волос и перчатки — это все необходимые меры предосторожности на нашей предприятии», — рассказал Соловей.

Никаких контактов

На территории завода внедрен бесконтактный метод загрузки — выгрузки транспортных средств. Водитель постоянно находит в кабине своего грузовика. Это полностью исключает контакт между сотрудниками.

В местах частого использования находятся ультрафиолетовые лампы. Они обеззараживают помещения. Лампы включаются-выключаются в соответствии с графиком дезинфекции, принятым на заводе.

Помимо этого, сотрудники соблюдают нормы социального дистанцирования, разработанные и рекомендованные Роспотребнадзором — полтора метра. На полу помещения для удобства сотрудников нанесена специальная разметка.

«Посадка в столовой также разработана в соответствии с мерами дистанцирования», — отметил директор завода.

Ранее в Подмосковье продолжают свою работу пять заводов Mars. Они производят корм для домашних животных. Какими методами защиты пользуются там.

По данным стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Подмосковье 82 новых случая заражения. Всего инфицировано в регионе 387 человек.