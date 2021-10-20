Распространено мнение, что маски на самом деле не защищают от коронавируса. В Роспотребнадзоре Подмосковья заверили, что ношение средств индивидуальной защиты очень эффективно, оно снижает риск подцепить инфекцию в несколько раз. Начальник отдела эпидемиологического надзора Кахабер Гвазава подчеркнул в интервью «360», что при этом стопроцентной гарантии о здоровье в пандемию дать не может никто.

Кахабер Гвазава отметил, что маску желательно менять каждый два часа. В противном случае ее эффективность снижается примерно наполовину. Важно не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в самых людных местах — в транспорте, в торговых центрах, магазинах. Там желательно носить еще и перчатки: покупатели обычно трогают товары, а потом случайно могут почесать глаз и занести инфекцию.

Среди наиболее важных мер профилактики COVID-19 Гвазава назвал своевременную вакцинацию, соблюдение социальной дистанции, ношение масок, регулярные гигиенические меры и, что тоже немаловажно, здоровый образ жизни.

«Здоровый образ жизни — это питание, больше свежего воздуха и спорт. Нельзя сказать, что это поможет защититься. Те люди, которые ведут более здоровый образ жизни — они могут заразиться, но их клиника будет протекать в более легкой форме», — подчеркнул специалист.

По словам Гвазавы, чем шире будет распространяться вакцинация, тем меньше будет прирост заболевших COVID-19. Пока же в Подмосковье действительно есть потребность в ограничительных мерах, которые сейчас действуют на территории всего региона.