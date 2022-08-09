Маски и санитайзеры стали чаще покупать в России

В июле в России снова вырос спрос на маски (на 17%) и санитайзеры (на 4%). Причина этого кроется в ухудшении эпидемиологической обстановки, сообщили «Известия».

За последний месяц заболеваемость ковидом выросла в несколько раз, поэтому в некоторых регионах вернули антиковидные меры. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности прививок и использовании средств защиты. Гражданам России доступны для ревакцинации отечественные препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

По данным сервиса «Чек Индекс», основными покупателям масок остаются россияне, которые привыкли пользоваться ими на постоянной основе. Чаще всего это те, кто контактируют с большим количеством людей — медики, продавцы, работники сферы услуг.

За последнюю неделю количество новых случаев коронавируса выросло до 17,9 тысячи. По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, в России возможна новая волна COVID-19, однако она продлится всего месяц-два.