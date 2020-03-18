«Масками почему-то многие не умеют пользоваться. Ее надо брать только чистыми руками. Надевать ее можно любой стороной. Главное, чтобы она плотно прилегала и менять ее нужно каждые два часа», — отметил Шапарь.

Он добавил, что использовать алкоголь как антисептик — это неплохая идея, однако защититься от вируса не поможет.