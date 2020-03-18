«Масками многие не умеют пользоваться». Врач — о способах защиты от коронавируса в Петербурге
Заведующий отделом эпидемиологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе. Он считает, что местные жители не знают, как правильно пользоваться масками. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Масками почему-то многие не умеют пользоваться. Ее надо брать только чистыми руками. Надевать ее можно любой стороной. Главное, чтобы она плотно прилегала и менять ее нужно каждые два часа», — отметил Шапарь.
Он добавил, что использовать алкоголь как антисептик — это неплохая идея, однако защититься от вируса не поможет.