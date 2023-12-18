Здоровье 18 декабря 2023, 11:19 Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года Ракова: машины скорой помощи Москвы оснастят по единому стандарту до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Машины московской скорой помощи переоборудуют в соответствии с программой полного оснащения до конца года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каждый день более тысячи бригад выезжают на свыше 12 тысяч вызовов: врачи оказывают неотложную помощь взрослым и детям в различных ситуациях.

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«Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий», — добавила она.

Для достижения поставленных целей город приобрел для машин 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 1600 электрокардиографов, свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов и многое другое. Суммарно для улучшения системы здравоохранения закупили 3600 единиц оборудования на сумму приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Благодаря оборудованию общепрофильных машин скорой помощи врачи в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в большинстве случаев. У каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, аппарат ИВЛ, чемодан с медикаментами, в котором лежит около 100 лекарств и 50 медицинских изделий.

Для каждой бригады столичной скорой помощи подготовили специальные планшеты, в которых медики могут идентифицировать пациента по пути на вызов. Так специалисты получают данные о человеке, что позволяет бригаде заранее разработать алгоритм оказания помощи.

Кроме того, опираясь на информацию из анкеты пациента, медперсонал скорой помощи анализирует, на что следует сразу обратить особое внимание и какие методы лечения предпринять в каждом конкретном случае.

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