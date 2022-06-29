Марта Стюарт рассказала, как смогла сохранить красоту и молодость в 80 лет

Знаменитая американская ведущая и писательница Марта Стюарт смогла сохранить свою активность и красоту, несмотря на серьезный возраст. Женщина поделилась секретами, которые помогают ей выглядеть неотразимо даже в 80 лет. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на ETNT.

По словам женщины, секреты ее молодого внешнего вида довольно просты. Достаточно уделять много времени здоровому образу жизни, а также регулярно заниматься спортом. Марта Стюарт подчеркнула, что уже давно перестала посещать кафе и рестораны. Еду она готовит себе самостоятельно в домашних условиях, ведь таким образом проще следить за своим рационом.

Для питания Марта выбирает в основном натуральные продукты. При чем часть из них телеведущая выращивает самостоятельно на небольшом огороде. Она подчеркнула, что самой полезной пищей являются зеленый сок и овощи.

Свое утро знаменитость начинает с занятий спортом. Она совершает пробежку на дорожке, а также делает небольшую зарядку. Еще одним способом сохранения здоровья является йога — женщина регулярно занимается практиками сама, а также привлекает к занятиям других людей.