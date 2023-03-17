Здоровье 17 марта 2023, 00:28 Маркетолог Лебедев рассказал, с чем связан высокий уровень потребления алкоголя в России

Читать 360tv в

В 2022 году в России значительно вырос уровень потребления крепких спиртных напитков. Старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, люди более старшего возраста снимают стресс с помощью крепкого алкоголя. При этом среди молодежи процент потребления алкоголя остается довольно низким.

Реклама

Кроме того, подчеркнул Лебедев, рост спроса на крепкие напитки связан с проблемами поставок на рынок импортного вина, написал INFOX.ru.

Реклама