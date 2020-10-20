Марийские медики оставили лежать мужчину на полу в крови. В Минздраве объяснили, что все не так однозначно

В Сети появился ролик, на котором один из пациентов просит помочь мужчине, которому стало плохо в больнице Марий Эл. Он несколько раз говорит разным врачам, что человек лежит на третьем этаже весь в крови. В ответ на это медики матом отвечают, что знают о случившемся, и добавляют, что им все надоели.

В Минздраве Марий Эл отметили, что у мужчины случился приступ эпилепсии. Он наблюдался у невролога и в этот момент как раз пришел к нему на прием.

«Лекарства для купирования приступа данному пациенту были введены в рамках неотложной медицинской помощи. Для транспортировки пациента потребовалось кресло-коляска. В кадр попал промежуток времени ожидания кресла-коляски», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшего пациента осмотрел хирург — чтобы понять, не получил ли он закрытую черепно-мозговую травму из-за падения. Врач заключил, что таких повреждений не было. Специалисты отметили, что у мужчины было незначительное кровотечение из носа — его оперативно остановили.

Медики скорректировали пострадавшему противоэпилептическую терапию и вызвали родственников в больницу.

«В удовлетворительном состоянии больной продолжит лечение в амбулаторных условиях», — заключили в ведомстве.