Здоровье 03 апреля 2023, 12:14 Мария Волынкина перечислила самые важные для человека витамины

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Человеческий организм не может нормально функционировать без достаточного количества микроэлементов, причем одним из самых полезных является витамин D. Об этом News.ru рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина.

По ее словам, он отвечает сразу за несколько процессов. В частности, за работу иммунитета, взаимодействие с различными генами и даже остановку воспалительных процессов.

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«Также стоит обратить внимание на витамин A, который важен для ряда метаболических реакций функций организма в целом. Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — подчеркнула Мария Волынкина.

Она также добавила, что организму необходим еще и витамин С, мощный антиоксидант. Кроме того, не стоит забывать про К2, который принимают в комплексе с жирами и витамином D. Он влияет на свертываемость крови и метаболизм кальция.

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