03 апреля 2023, 12:14
Мария Волынкина перечислила самые важные для человека витамины
Человеческий организм не может нормально функционировать без достаточного количества микроэлементов, причем одним из самых полезных является витамин D. Об этом News.ru рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина.
По ее словам, он отвечает сразу за несколько процессов. В частности, за работу иммунитета, взаимодействие с различными генами и даже остановку воспалительных процессов.
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«Также стоит обратить внимание на витамин A, который важен для ряда метаболических реакций функций организма в целом. Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — подчеркнула Мария Волынкина.
Она также добавила, что организму необходим еще и витамин С, мощный антиоксидант. Кроме того, не стоит забывать про К2, который принимают в комплексе с жирами и витамином D. Он влияет на свертываемость крови и метаболизм кальция.
Врачи
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