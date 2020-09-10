Мариинская больница испытает на добровольцах американскую вакцину от COVID-19

Жители Петербурга смогут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией MSD. Всего нужно три тысяч человек для проведения исследования.

Препарат проходит уже третью стадию испытаний, сообщает пресс-служба Мариинской больницы. В первый день добровольцам введут вакцину или плацебо в пропорции один к одному. После этого участники исследования будут находиться под наблюдением врачей и сдавать необходимые анализы. Всего им придется шесть раз посетить докторов после приема препарата. Первый раз — на 28 день, потом на 86 день. Затем через полгода, год, полтора и два.

Участвовать в испытаниях смогут все желающие жители Петербурга старше 18 лет. Всего нужно 3000 россиян. Важно, что все они не должны ранее болеть коронавирусом. Испытуемых обяжут соблюдать главные условия протокола тестирования и посещать больницу в установленные даты.

Всего в исследованиях вакцины американской компании MSD примут участие более 30 тысяч человек из разных стран мира.

Ранее стало известно, что научное сообщество и журналисты издания The Lancet призывают начать дискуссию вокруг результатов исследования российской вакцины от коронавируса. Их смущают некоторые якобы аномальные данные, опубликованные в журнале.