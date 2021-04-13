Мануальный терапевт рассказал, из-за чего хрустят суставы

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что суставы в локтях и коленях хрустят из-за густоты синовиальной жидкости. Она меняет свою консистенцию при отсутствии физических нагрузок, сообщило радио Sputnik.

Чтобы суставы не скрипели, нужно заниматься спортом. Благодаря активности улучшится циркуляция крови в организме, а выделение синовиальной жидкости увеличивается. При ее достаточном количестве неприятный хруст прекращается, написало ИА «Невские новости».

«Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят», — уточнил Кабычкин.

При этом лучше не перегружать организм, так как слишком интенсивные и частые тренировки могут плохо сказаться на опорно-двигательном аппарате. Еще скрипучесть может быть связана с деформацией сустава. Если человек постоянно ощущает боль в коленях или локтях, необходимо как можно скорее обратиться к медицинскому специалисту.

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