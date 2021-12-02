Мануальный терапевт объяснил, как правильно носить рюкзак

Врач-невролог, мануальный терапевт Андрей Гуков рассказал, как правильно носить рюкзак, чтобы не было болей в шее. По словам специалиста, рюкзак, даже совсем легкий, нужно держать правильно. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Я часто наблюдаю картину, что человек несет рюкзак на одном плече. Это приводит к тому, что он начинает задирать плечо и включать в движение трапециевидную мышцу, а дальше происходит ее перегрузка. Когда мышца перегружена, то включается шея. По сути, человек начинает нести рюкзак на шее. Если нести так рюкзак 30 минут и больше, то вероятность того, что шея начнет болеть с той стороны, где рюкзак, равна практически 100%», — пояснил он.

Для того, чтобы избежать болей в шее, рюкзак надо нести на двух лямках, а сумку — надеть через шею. Если у человека все же разболелась шея, то необходимо прогреть мышцы.

«Что делать, если человек пришел домой с больной шеей? Вы можете просто пойти и принять душ. Горячая вода пропарит шею, и она разгрузится после уличного холода, то есть напряжение будет снято. Еще с этой целью раз в неделю можно ходить в баню», — заключил Гуков.