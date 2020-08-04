Мануальный терапевт объяснил, из-за какой обуви появляются пяточные шпоры

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин объяснил, ходьба в какой обуви провоцирует появление пяточных шпор. По его словам, первым признаком неправильно подобранных ботинок является боль в ногах после прогулки.

Он рассказал, что при выборе обуви нужно учитывать не только ее внешние качества, но и функциональность. Вместе с тем обязательно нужно обращать внимание на подошву. Так, слишком жесткая или плоская подошва не защищает пятку от удара о землю. Из-за этого могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, сообщает радио Sputnik.

«На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора», — уточнил Кабычкин.

Специалист добавил, что нередко этот недуг появляется у тех, кто ходит босиком по твердому полу. Медик отметил, что от шпоры можно избавиться, однако это потребует врачебного вмешательства, возможно даже хирургического.