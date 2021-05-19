Мануальный терапевт назвал опасную для здоровья позу

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин объяснил, как правильно сидеть на рабочем месте, а также назвал популярную и опасную для здоровья позу, сообщило радио Sputnik.

По его словам, лучше не сидеть, закидывая одну ногу на другую.

«Если недолго сидеть в удобном кресле при положении нога на ногу, никакого вреда от этого не будет, так комфортнее отдыхать. А вот в рабочем кресле или на стуле при такой позе для человеческого организма наступают некоторые риски. Первое — перекос таза», — отметил Кабычкин.

Из-за этого мышцы начинают перенапрягаться. Кроме этого, постоянно находясь в такой позе человек рискует получить варикозную болезнь. Дело в том, что в подколенной ямке совсем нет мышц, а сухожилия, вены и артерии находятся близко к поверхности кожи. При пережиме этого места обедняется кровоток на периферии. Так, недостаточно кровоснабжается стопа, происходит застой венозного кровообращения.

Чтобы свести к минимуму вред для здоровья от долгого сидения в офисе, необходимо следовать «правилу 90», которое позволяет занять самую полезную и удобную позу.