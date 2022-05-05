Мануальный терапевт Назаров назвал способы, как избавиться от целлюлита

Целлюлит может появляться в связи с нарушением гормонального фона, неправильным образом жизни и даже из-за генетической предрасположенности. Об этом рассказал мануальный терапевт Усон Назаров. О том, какие эффективные методы избавления от целлюлита существуют, он сообщил изданию Pravda.Ru.

К самым простым способам терапевт отнес лечебные кремы с ретинолом, альфа-оксикислотой и аминофиллином. Они улучшают внешний вид кожи и способствуют ее уплотнению.

Также хорошим методом борьбы с этой проблемой станет физическая активность. Тренировки помогают избавиться от целлюлита за счет интенсивного кровообращения. Полезными для кожи станут йога, пилатес, плавание, ходьба, езда на велосипеде, подъем по лестнице, танцы.

Назаров также посоветовал не забывать о массаже, который улучшает лимфодренаж в организме. Отличным решением будет процедура криолиполиза (CoolSculpting). Подкожный жир уменьшается с помощью устройства, которое использует вакуумное всасывание.

В заключение терапевт посоветовал пересмотреть питание и заменить рафинированную пищу, углеводы и насыщенные жиры на свежие овощи и фрукты, воду, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.