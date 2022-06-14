Мануальный терапевт Будаев рассказал, как сохранить здоровье спины

Мануальный терапевт Роланд Будаев считает, что чаще всего заболеваниями, связанными со спиной и позвоночником, страдают офисные работники. Как можно избежать проблем со здоровьем, ведя сидячий образ жизни, написала «Общественная служба новостей».

В первую очередь специалист советует все время следить за своей осанкой, а также правильно оборудовать рабочее место. Монитор должен находиться на уровне глаз, а стул отрегулирован таким образом, чтобы можно было откинуться на него, имея поддержку на нижнюю часть спины.

Также терапевт советует не скрещивать ноги, поскольку такое положение может вызвать проблемы с кровообращением и создать дополнительную нагрузку на спину.

Примерно каждые полчаса необходимо вставать и делать двухминутные перерывы. Можно пройтись по кабинету, выпить воды, либо сходить к коллеге по работе в другой отдел.

Тем, кто работает дома за ноутбуком, Будаев порекомендовал оптимизировать рабочее место и приобрести стол правильной высоты.