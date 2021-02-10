Мануальный терапевт рассказал, как спасти спину при сидячем образе жизни
Сидячий образ жизни не лучшим образом сказывается на здоровье. О том, как спасти спину, и когда пора обращаться к врачу, «360» поговорил с врачом-неврологом, мануальным терапевтом Ганом Фу.
В первую очередь специалист советует правильно подобрать стул, на котором сидишь. Сидеть нужно ровно, стараясь прижать поясницу к спинке стула.
Периодически необходимо вставать, чтобы снять нагрузку с пояснично-крестцового отдела позвоночника. Во время сидения на позвонки действует вес порядка 300-350 килограммов, а стоя нагрузка уменьшается до 80 килограммов, сообщил специалист.
Нужно периодически вставать, чтобы улучшить кровообращение в нижних конечностях, в области малого таза. Больше двигаться нужно
Также во время сидения врач рекомендует время от времени напрягать ягодичные мышцы. Это улучшит их кровообращение.
Если затекла шея, то самими простыми упражнениями будут повороты и наклоны головы. При выполнении упражнений невролог рекомендует встать к стене, прислонившись к ней пятками, тазом, лопатками и затылком. Мышцы нужно расслабить, а затем медленно повернуть голову в одну сторону, потянуть, и проделать то же самое в другую сторону.
По словам Фу, к врачу стоит обращаться с острой или не проходящей болью. Иногда болезненные ощущения могут отдавать в руку или ногу.