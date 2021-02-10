Мануальный терапевт рассказал, как спасти спину при сидячем образе жизни

Сидячий образ жизни не лучшим образом сказывается на здоровье. О том, как спасти спину, и когда пора обращаться к врачу, «360» поговорил с врачом-неврологом, мануальным терапевтом Ганом Фу.

В первую очередь специалист советует правильно подобрать стул, на котором сидишь. Сидеть нужно ровно, стараясь прижать поясницу к спинке стула.

Периодически необходимо вставать, чтобы снять нагрузку с пояснично-крестцового отдела позвоночника. Во время сидения на позвонки действует вес порядка 300-350 килограммов, а стоя нагрузка уменьшается до 80 килограммов, сообщил специалист.

Нужно периодически вставать, чтобы улучшить кровообращение в нижних конечностях, в области малого таза. Больше двигаться нужно Ган Фу врач-невролог

Также во время сидения врач рекомендует время от времени напрягать ягодичные мышцы. Это улучшит их кровообращение.

Если затекла шея, то самими простыми упражнениями будут повороты и наклоны головы. При выполнении упражнений невролог рекомендует встать к стене, прислонившись к ней пятками, тазом, лопатками и затылком. Мышцы нужно расслабить, а затем медленно повернуть голову в одну сторону, потянуть, и проделать то же самое в другую сторону.

По словам Фу, к врачу стоит обращаться с острой или не проходящей болью. Иногда болезненные ощущения могут отдавать в руку или ногу.