Мантуров заявил о нехватке кислорода в больницах 20 регионов

«Мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода. Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде», — заявил министр.

Мантуров подчеркнул, что его ведомство работает вместе с Минздравом, чтобы рассчитать необходимые объемы потребления для загрузки производства.

Ранее в клинике Ростова-на-Дону скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились на ИВЛ. По словам врачей, к этому привело снижение подачи кислорода из-за нехватки объемов. Снабжающая организация все обвинения отрицает.

После начала скандала в отставку ушли начальник муниципального управления здравоохранения и глава областного Минздрава. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», чтобы установить все обстоятельства смерти пациентов.