Мантуров отчитался о поставках кислорода в больницы

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос поставок в больницы медицинского кислорода остался актуальным. Его слова передало РИА «Новости». Он отметил, что Кабинет министров планирует содействовать в финансировании закупок 177 кислородных станций высокой мощности.

Также Мантуров сообщил, что Минпромторг держит семь регионов России на особом контроле по вопросам медицинского кислорода.

«Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи», — передала слова министра «Российская газета».

Чиновник подчеркнул, что в целом ситуация с медицинским кислородом стала стабильной, но напомнил, что и потребность в нем выросла.

Ранее Мантуров заявлял, что Россия работает не только над тем, чтобы наращивать мощности производства своего медицинского кислорода, но и над тем, чтобы покупать его в случае необходимости за рубежом. По его словам, это важно для того, чтобы точно предотвратить риски недостаточности важнейшего вещества.

Мантуров докладывал о закупках кислорода в Казахстане и Финляндии. Также ранее Минпромторг обращался к промышленным предприятиям с просьбой о сокращении потребления технического кислорода на производстве.