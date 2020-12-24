Мантуров назвал стоимость вакцины «Спутник V»
Об этом рассказал РБК глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Пока цена на три месяца, которая утверждена, — 1942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. По мере масштабирования [производства] цена будет также для внутреннего рынка ниже», — отметил он.
Он отметил, что около 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» будет выпущено в гражданский оборот к июлю 2021 года. При этом до конца 2020-го произведут более 2,5 миллиона доз, а к весне 2021 года количество препарата продолжит расти. Есть вероятность, что выход на производства миллионов доз вакцины произойдет раньше благодаря расширению числа площадок, а также внедрению технологического оборудования.
Мантуров отметил, что несколько дней назад Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение, чтобы начать производство вакцины.
«В ближайшее время „Р-Фарм“ и „Биннофарм“ будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование», — отметил он.