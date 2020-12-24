Мантуров назвал стоимость вакцины «Спутник V»

Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для российского рынка будет постепенно снижаться. Цена будет уменьшаться по мере масштабирования производства этого препарата.

Об этом рассказал РБК глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Пока цена на три месяца, которая утверждена, — 1942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. По мере масштабирования [производства] цена будет также для внутреннего рынка ниже», — отметил он.

Он отметил, что около 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» будет выпущено в гражданский оборот к июлю 2021 года. При этом до конца 2020-го произведут более 2,5 миллиона доз, а к весне 2021 года количество препарата продолжит расти. Есть вероятность, что выход на производства миллионов доз вакцины произойдет раньше благодаря расширению числа площадок, а также внедрению технологического оборудования.

Мантуров отметил, что несколько дней назад Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение, чтобы начать производство вакцины.

«В ближайшее время „Р-Фарм“ и „Биннофарм“ будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование», — отметил он.