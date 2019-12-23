«Бомба из калорий». Манную кашу назвали опасной для здоровья

Из-за манной каши в рационе у детей могут возникнуть проблемы с усвоением кальция. Чревато ее употребление и таким заболеванием, как рахит. Полезных для здоровья вещей в манке почти нет.

О том, почему не стоит делать манную кашу основой детского питания, рассказала в эфире телеканала НТВ гастроэнтеролог Анжелика Шакирова.

В манке присутствует много белка — клейковины, но другими полезными веществами она небогата. Каша хорошо разваривается, усваивается тоже неплохо, но в готовом виде в ней практически отсутствуют витамины. Кроме того, манная каша на молоке с сахаром и сливочным маслом — это практически бомба в плане калорий.

Медики считают, что из-за манки может нарушиться всасывание кальция. Причина этому кроется в наличии фитиновой кислоты.

«Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками», — пояснила Шакирова, добавив, что у них наблюдаются не только проблемы с кальцием, но и симптомы рахита.

Из-за фитиновой кислоты, уточнила диетолог Марина Макшина, сложнее усваиваются некоторые вещества, в том числе магний, цинк и железо. Выведение из организма кальция при этом усиливается, что в итоге может привести к развитию остеопороза и кариеса.

Если говорить о других крупах, то в них еще больше фитиновой кислоты. Вред от нее ощутим при частом употреблении каш. Чтобы негативный эффект был меньше, крупы стоит дольше варить. Поможет также предварительное вымачивание.