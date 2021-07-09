Маммолог исключил влияние прививки от коронавируса на рост груди женщин

Официальных исследований о влиянии вакцин от коронавируса на изменение размера женской груди не существует. Об этом заявил в беседе с Ura.ru онколог-маммолог Аркадий Аксененко.

Он напомнил, что информация о росте груди после первой дозы вакцины Pfizer пришла от девушки-блогера из TikTok. Медик отметил, что это не самый серьезный источник для подобной информации.

Врач подчеркнул, что у своих пациенток, которые сделали прививку от коронавируса он никогда ничего подобного не наблюдал. Также он отметил, что не слышал о каких-то исследованиях по этому поводу.

«Я не думаю, что это как-то с Pfizer связано. Это просто пиар этой девушки», — не исключил Аксененко.

Норвежские врачи, комментируя местным СМИ сообщения о влиянии вакцины Pfizer на размер груди, пояснили, что речь идет только об увеличении подмышечных лимфатических узлов. Это нормальная реакция на препарат. Они немного приподнимают грудь и кажется, что она выросла. Такой эффект продолжается всего несколько дней после чего все возвращается в норму.