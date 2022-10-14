Маммолог Диденко заявила, что изменение формы молочных желез может указывать на рак | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

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Viber Маммолог Диденко заявила, что изменение формы молочных желез может указывать на рак

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Онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы № 1 Вера Диденко в разговоре с изданием Lenta.ru назвала признаки, которые могут указывать на рак молочной железы.

По словам медицинского специалиста, стоит насторожиться в том случае, если молочные железы изменили форму и размеры.

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«Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез», — сообщила Диденко.

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Также об онкологии могут говорить внезапно возникшие трещины в области сосков. Врач отметила, что выделения из соска и покраснения — повод насторожиться.

При обнаружении тревожных признаков лучше сразу обратиться к врачу, заключила специалист.

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