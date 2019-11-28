Мама Луны Феннер рассказала о следующей операции по удалению родимого пятна

Краснодарские врачи уже удалили маленькой американке Луне Феннер часть родимого пятна на лице. Ее мама Кэрол показала первые результаты операции. Она рассказала «360», какую часть невуса врачи собираются удалять следующей и как себя чувствует девочка.

Фото предоставила Кэрол Феннер. Фотограф: Светлана Алексюткина

Кэрол Феннер рассказала, что Луна хорошо себя чувствует. «Она все еще смеется, играется. Она стала копировать все, что я делаю. Пытается ходить», — призналась американка.

Новость о результатах операции обрадовала и отца девочки, который остался в США.

О, ее отец очень счастлив! Он благодарен мне, потому что именно я решила приехать в Россию. Вначале он думал, что я безумная. Но не теперь. На самом деле он плакал, когда я отправила ему видео и фото Луны. Он очень счастлив Кэрол Феннер мама Луны.

Сама Луна, по словам Кэрол, вряд ли понимает, что ее лицо как-то поменялось. «Она просто маленький ребенок и не понимает, что происходит», — отметила американка. Она добавила, что кожа девочки все еще заживает. Для этого требуется много времени.

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Следующая операция будет в конце января. А на следующей неделе семья улетает домой во Флориду.

«У нас будет два месяца для того, чтобы получше восстановиться и отдохнуть, собрать больше денег на пожертвованиях. Где будет следующая операция, пока неизвестно. На носу, или на щеках, или где-то еще. Доктор обследует в конце января, и тогда он решит, где будет дальше операция. Все зависит от Луны. От того, как она будет восстанавливаться, от заживления кожи и так далее», — пояснила Феннер.

При этом она рассказала, что доктор уже начал работать с зоной вокруг глаз малышки. Единственная проблема — это очень чувствительно место, поэтому врач убирает по маленькому участку за раз. Невус около глаз Луны не очень глубокий, что тоже помогает.

Разница до и после работы врачей с кожей вокруг глаз. Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

Феннер отметила, что поездку домой она обговаривала с врачом. Основная причина возвращения во Флориду на пару месяцев — усталость Кэрол, которой приходится одной много заботиться о малышке после операций. «Так что мы будем там на Рождество с моим мужем. Дома», — призналась она.

Еще одна причина отъезда — деньги, которые постоянно необходимы не только на врачей, но и на быт в чужой стране. «Когда я приеду во Флориду, у нас будет несколько мероприятий по сбору средств. Люди увидят Луну. У нас много вещей для продажи. Мы продаем футболки с Луной, куклы с Луной. Это тоже очень помогает», — добавила американка.

Источник фото: Instagram/luna.love.hope

Немаловажной оказалась для семьи и огласка в СМИ. Когда Кэрол Феннер решила поехать в Россию, то поняла, что нужно будет собрать деньги на операции, жилье, еду и так далее. Поэтому она стала отправлять историю о девочке с родимым пятном во все медиа. Несколько каналов в США рассказали о Луне, это очень помогло.

«Но когда я написала, что приеду в Россию, несколько российских телеканалов и пресса связались со мной. И я не знала, что история станет такой большой. Когда я приехала сюда два месяца назад, в аэропорту было очень много журналистов и людей, которые ждали нас. Это было безумие, но это хорошо. Теперь я просто прошу всех публиковать, что мы все еще продолжаем кампанию по сбору средств, что у нас все еще есть страница на GoFundMe. И даже один доллар от каждого нам очень поможет», — заключила Феннер.