Малышу из Подмосковья диагностировали редкое заболевание. Но мы можем ему помочь

Врачи диагностировали у девятимесячного Захара Каткова из поселка ВНИИССОК Одинцовского городском округа Подмосковья спинальную мышечную атрофию (СМА) II типа. Семье Захара нужна помощь, чтобы провести дорогостоящую терапию.

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Ольга Каткова, мама малыша, рассказала, что ее беременность протекала нормально. Мальчик родился здоровым и сильным. По шкале Апгар (система оценки состояния новорожденного) он набрала 8-9 баллов.

Захар совершенно нормально развивался до пяти месяцев. Он вовремя начал улыбаться, переворачиваться с боку на бок. Тревожные звоночки прозвучали после курса массажа. Грудничок начал сдавать на глазах.

«Я заметила, что Захар разучился переворачиваться, начал все хуже держать голову, не мог удержать игрушку в пальчиках», — вспомнила Ольга. Ее процитировал сайт «Подмосковье сегодня».

Тогда мама бросилась ко врачам. Невролог назначил провести генетический анализ. Его результатов пришлось ждать почти месяц. К сожалению, ответ принес плохие новости. У мальчика диагностировали редкое генетическое нервно-мышечное прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга.

«СМА пока не определяется скрининг-тестами в России. Любой может быть носителем гена болезни и не знать об этом», — заметила Ольга.

При СМА лечение надо начинать как можно быстрее. Для лечения существуют несколько препаратов. Один из них — «Спинраза» (нусинерсен). Он доступен по цене, но в России его зарегистрировали только в августе 2019 года. Лечение с использованием «Спинразы» возможно пока только за границей.

«Мы сделали запрос в израильскую клинику «Шнайдер». В первый год жизни ребенка необходимо ввести ему в спинной мозг под общим наркозом шесть ампул препарата. Их стоимость — 45 миллионов рублей Ольга.

После первоначальной терапии лечение нужно повторять ежегодно. Мальчику каждый год необходимо будет вводить по три ампулы. Ольга воспитывает сына без поддержки его отца. Женщине помогают только мама и брат. Пока семья из Подмосковья смогла собрать только 600 тысяч рублей.