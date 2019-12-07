Малышева за минуту развеяла мифы о МРТ

Телеврач Елена Малышева выпустила минутный видеоролик о пяти популярных мифах, связанных с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Видео она опубликовала в Instagram.

Как указано в ролике, во-первых, МРТ и компьютерная томография ошибочно считают одной и той же процедурой. Это совершенно разные обследования и они основаны на разных принципах. Так, в КТ используют рентгеновские лучи, а в МРТ работают магнитные поля.

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Пациенты напрасно настаивают на том, чтобы вместо других обследований сразу делали МРТ. Это ошибочное мнение: МРТ используют в случаях, когда другие методы диагностики дали сомнительные результаты, или если нужно обследовать головной и спинной мозг, позвоночник и органы брюшной полости.

Говорят, что к МРТ не нужно готовиться. Это не так, сказано в ролике. Перед обследованием этим методом все равно придется полчаса полежать неподвижно, поэтому перед процедурой лучше пару часов не пить и сходить в туалет.

Мнение, что МРТ причиняет боль, Малышева развеяла за считанные секунды. Действие аппарата основано на работе магнитных полей: человек их не чувствует.

МРТ не вреди человеку. В работе аппарата не применяется никакое вредное излучение. Обследование совершенно безопасно.