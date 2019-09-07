Малышева ужаснулась содержимым холодильника своей матери

Телеведущая Елена Малышева обнаружила в холодильнике своей матери вредную для здоровья копченую колбасу. Эта находка сильно расстроила ее, так как ее мать «блестящий врач».

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«Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу. Я ей говорю: „Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни“. И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня», — заявила Малышева в эфире «Русского радио».

Радиопередача, в которой телеведущая приняла участие, была посвящена вредным привычкам. Во время беседы с ведущей Юлией Барановской о здоровом питании, гостья радиостанции вспомнила реальный случай из жизни.

Однажды она она зашла в гости к родителям, заглянула в холодильник и увидела там копченую колбасу.

Брат Малышевой убедил свою сестру, что воспитывать мать по этому поводу не стоит, так как ей уже 86 лет и она может есть, что захочет.