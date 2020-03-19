По ее словам, «телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам», в России «она уже используется, никаких дополнительных разрешений не требует».

«По закону разрешено и разъяснено врачам, как пользоваться этой методикой. Это существует, все этим пользуются уже давно», — уточнила Малышева.