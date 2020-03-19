    19 марта 2020, 15:34

    Малышева: «Телемедицина — абсолютно законная методика»

    Дарья Морозова

    Никаких разрешений для дистанционной диагностики заболеваний в России не нужно — рассказала доктор медицинских наук Елена Малышева. Об этом сообщила НСН.

    По ее словам, «телемедицина — абсолютно законная методика, правила которой подробно описаны и известны всем врачам», в России «она уже используется, никаких дополнительных разрешений не требует».

    «По закону разрешено и разъяснено врачам, как пользоваться этой методикой. Это существует, все этим пользуются уже давно», — уточнила Малышева.