Малышева сообщила, как достичь максимального женского оргазма

Врач и ведущая Елена Малышева во время своей программы «Жить здорово!» рассказала условие, при котором женщина может достичь оптимального оргазма. Теледоктор в своем заявлении сослалась на исследование ученых из Китая.

Она сообщила, что специалисты некоторое время наблюдали за 1260 женщинами. В итоге эксперты нашли прямую связь между силой женского оргазма и ношением обуви.

«Сокращение мышц тазового дна всегда сопровождает оргазм. Чем мышцы сильнее, тем сильнее оргазм», — заявил еще один ведущий передачи Дмитрий Шубин.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман добавил, во время ношения женщинами обуви на каблуках у них тренируются мышцы тазового дна.

«Так мышцы тазового дна напрягаются. А если вы проводите восемь часов в день стоя на каблуках, представляете, какая это будет сила ночью», — отметил специалист.

Врачи объяснили, что для достижения максимального результата надо носить туфли с каблуками от трех до пяти сантиметров. При этом площадь самого каблука должна быть около трех сантиметров.

Ранее Малышева ответила на вопрос о том, есть ли связь между стрингами и половыми инфекциями.