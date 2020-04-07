Малышева считает, что вакцина от коронавируса скоро будет создана

По ее словам, тесты и протоколы лечения коронавируса появились очень быстро. Поэтому вакцина также скоро будет создана.

«Я думаю, что до конца года будет создана вакцина. Когда ты смотришь на все это эмоционально, становится страшно, но с точки зрения прогноза у меня уверенность в том, что все будет хорошо», — уверена Малышева.