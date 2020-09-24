Малышева развеяла мифы о насморке

По словам специалистов, появление насморка вовсе не говорит о появлении простуды, а потеря обоняния — это симптом не только коронавируса, но и множества других заболеваний, при которых наблюдается отечность слизистой. Заложенность носа может появиться, например, при аллергии.

Малышева также заявила, что при насморке не стоит прогревать нос, так как повышение температуры может только усилить инфекцию.

«Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете», — пояснила Малышева.

По словам Бранована, чеснок является раздражителем. Поэтому лечить им насморк также не рекомендуется. Это лишь навредит слизистой.

Специалисты также заявили, что один из мифов является правдивым — сосудосуживающие капли вызывают привыкание. Врачи посоветовали вместо них просто промывать нос.