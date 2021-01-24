Малышева рассказала об опасных последствиях потери обоняния

Потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии. Об этом россиян предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

Этот симптом заболевания, по словам врача, стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.

«В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!» — отметила Малышева в посте, опубликованном на ее странице в Instagram.

Она посоветовала при потере обоняния установить дома датчики для угарного газа, и проверять срок годности продуктов.

В качестве способов лечения этого недуга врач посоветовала промывать нос два раза в день. Для восстановления обоняния Малышева порекомендовала делать обонятельную тренировку также дважды в день. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.

Малышева ранее предупредила россиян о том, что домашние заготовки на зиму могут нанести вред здоровью человека. В консервированных веществах скрываются возбудители ботулизма. Это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и наносит серьезный урон организму, уточнило ИА Nation News.