Малышева рассказала о причинах потери обоняния, не связанных с COVID-19

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала причины, по которым человек может терять обоняние, помимо заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в передаче «Жить здорово!».

Восприятие запахов утрачивается не только из-за коронавирусной инфекции, подчеркнула доктор. Дело может быть не в СОVID-19. Прежде всего, потеря обоняния может быть вызвана огромными, а во многих случаях даже трагическими проблемами в работе мозга, по словам Малышевой.

Этот симптом, в частности, характерен для болезни Паркинсона, при которой гибнут обонятельные нейроны, рассказал гость в студии, врач-невролог, профессор Владимир Парфенов. Болезнь Паркинсона может отразиться на работе кишечника, сопровождаться запорами и бессонницей.

Потеря обоняния связана и с мозговыми опухолями, отметила ведущая. Это может сопровождаться нарушением носового дыхания и ухудшением зрения, добавил нейрохирург Алексей Шкарубо. Профессор заявил, что при проявлении подобных симптомов лучше пройти МРТ и КТ.

Малышева ранее рассказала, что смертность от COVID-19 среди мужчин часто объясняется генетикой.