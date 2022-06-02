Малышева рассказала о правилах быстрого похудения

Телеврач Елена Малышева рассказала, какие правила помогут быстро сбросить лишние килограммы и сделать фигуру к лету еще стройнее и красивее. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Жить здорово!».

По словам эксперта, человеку, мечтающему быстро похудеть, стоит перейти на белковое питание и пить больше воды.

«Первое — убрать из своего рациона быстрые углеводы, которые откладываются в жир, и перейти на белковое питание. Второй лайфхак: выпивать перед едой один-два стакана воды», — сказала ведущая.

По словам доктора Германа Гандельмана, людям, мечтающим быстро сбросить вес, необходимо нормализовать сон и систематически совершать пешие прогулки. В день необходимо делать не менее 10 тысяч шагов.

«Последний пункт: максимально уменьшить стресс. Избавиться от него мы не можем, но в состоянии им управлять. Это все то же: регулярная физическая нагрузка, глубокое дыхание с остановкой, релаксирующий массаж и объятия любимых людей», — добавила Малышева.