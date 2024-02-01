Здоровье 01 февраля 2024, 02:53 Малышева рассказала о пользе водки для здоровья Малышева: водка полезна для здоровья человека в определенных случаях Unsplash

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Телеведущая и врач Елена Малышев в эфире программы «Жить здорово!» поздравила россиян с Днем рождения водки, рассказав, когда она может быть полезна человеку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Малышева объяснила, что существует два вида спирта — этиловый и метиловый, причем первый как раз и составляет основу водки. Метиловый похож на него по цвету и запаху, но является крайне токсичным. Если человек его выпьет, то может даже ослепнуть.

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«Этиловый спирт часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя — это официальное его использование», — подчеркнула Малышева.

Еще одно применение спирта в медицинских целях — использование его тридцатипроцентного раствора в капельницах или в качестве питья, но всегда под контролем врачей и в прописанных ими дозировках. До того, как появились современные эффективные лекарства этиловый спирт использовали внутривенно при лечении отека легких, чтобы он их высушивал.

В 50-х годах водкой снижали сахар в крови, но это был не лучший способ, отметила Малышева. Она напомнила, что сегодня медицина использует этиловый спирт только для нейтрализации действия метилового спирта.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что водка занимает лидирующую позицию по популярности среди крепких напитков в России