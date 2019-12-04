Малышева рассказала о малоизвестных свойствах аспирина

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По словам Малышевой, кроме общеизвестных противовоспалительных, болеутоляющих и жаропонижающих свойств, аспирин имеет и множество других эффектов.

Например, низкие дозы аспирина могут снизить риск сердечного приступа и препятствуют образованию тромбов.

Малышева рассказала, что в последние годы провели несколько исследований о связи приема аспирина и риска возникновения онкологических заболеваний. Ученые из США в 2018 году выяснили, что прием аспирина снижает риск рака яичников на 23%. В 2019 году установили, что препарат увеличивает на 8% выживаемость пациентов с раком легких.

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Кроме того, исследования показали, что аспирин снижал риск развития рака кишечника.

По словам Малышевой, препарат снижает негативные эффекты от загрязнения и запыления. Достигается это за счет воздействия аспирина на воспалительные заболевания легких, повышение свертываемости крови и течение болезней сердца.

Однако не стоит забывать, что специалисты рекомендуют принимать аспирин только по назначению врача из-за высоких рисков побочных эффектов.