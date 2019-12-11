Малышева рассказала о бесполезности устройств для красоты

Многие россиянки приобретают в Сети так называемые гаджеты для красоты. С их помощью женщины пытаются избавиться от морщин или увеличить грудь. Телеведущая Елена Малышева объяснила, почему такие устройства бессмысленны и как могут навредить.

В эфире программы «Жить здорово!» зрителям показали приспособление для борьбы со складками, которые появляются по бокам губ и опускаются вниз. Продавцы в интернете утверждают, что избавиться от них можно, удерживая губами специальное устройство из пластика. По словам Малышевой и врача Дмитрия Шубина, подобный гаджет никак не повлияет на проблему дряблости кожи.

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Затем ведущая перешла к помпе, которая должна якобы увеличить грудь. Малышева и Герман Гандельман объяснили, что приспособление приводит к отеку и гематомам груди. За счет этого объем груди увеличивается, но эффект помпа дает не долговременный.

Также в эфире рассказали о более опасном гаджете — устройстве для изменения формы носа. Такой аппарат вибрирует, чем воздействует на носовую перегородку. Манипуляции могут привести к воспалению слизистой, а форму носа это исправить не поможет.