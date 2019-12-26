Малышева рассказала, как сохранить фигуру в Новый год

О способах для худеющих Малышева рассказала в эфире телепередачи «Жить здорово!» на «Первом канале». Зрителям порекомендовали разбавлять вино в бокале водой. Ведь в алкогольном напитке содержится много калорий. Также стоит избегать жирных блюд.

Желающие могут воспользоваться методом «секретная тарелка». По этому способу, еду нужно четко разделять. Так, 50% места на тарелке обязательно займет салат.

В программе отметили, что жевательная резинка или лед могут подавить чувство голода, а туго затянутый ремень — контролировать аппетит.

Для тех, кто не хочет набрать вес в праздники, заметили, что движение позволит остаться в тонусе.