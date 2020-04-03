Малышева рассказала, как повысить иммунитет и защититься от коронавируса

Людям из группы риска нужно употреблять продукты с большим содержанием цинка. По ее словам, это вещество необходимо для активации так называемых «клеток-убийц». Они уничтожают зараженные или измененные вирусом клетки. Цинк можно найти в овсяных и кукурузных хлопьях, а также в устрицах.

Укрепить иммунитет поможет и селен. Его обычно не хватаем людям с онкологией или пожилым с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Малышева посоветовала им добавить в питание бразильский орех. Кроме того, ведущая Первого канала считает воду главной защитой от коронавируса.

Ранее Малышева прокомментировала здоровье главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого подтвердился COVID-19. По ее словам, медик мог заразиться по пути на работу.

По последней информации, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса. При этом 30 человек умерли, а 235 выздоровели. В мире число инфицированных перевалило за миллион.