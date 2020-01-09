Малышева рассказала, как избежала рак
«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь — предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад», — написала Малышева в Instagram.
Она добавила, что полгода назад врачи делали ей гастроскопию и нашли эрозии в пищеводе и желудке. По словам ведущей, эрозия может привести к язве, а впоследствии перерасти в рак. Таким образом, важно предотвратить развитие болезни именно на первой стадии.
«Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили», — рассказала Малышева.
Затем она настоятельно порекомендовала подписчикам сходить к медикам, чтобы сделать гастроскопию и колоноскопию.
«Это будет ваш ответ раку! Не ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. Если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит!» — заключила ведущая.
В конце ноября Малышева рассказала, как определить начинающийся рак мозга. Среди симптомов она назвала головные боли, изменение речи и отказ организма выполнять какие-либо функции.