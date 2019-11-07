Малышева рассказала, как духи могут навредить организму

Малышева исключила масштабные негативные последствия для организма от пользования парфюмом. Однако она напомнила, что в его состав входят продукты нефтепереработки, которые могут отрицательно сказываться на состоянии человека.

По словам телеведущей, духи могут спровоцировать приступ у больного астмой, а также аллергию или головную боль. Также она указала на исследования, которые доказали, что некоторые компоненты, используемые парфюмерами, нейротоксичны и даже могут вызывать онкологические заболевания.

Сайт «Политика сегодня» привел замечание Малышевой, что вызвать аллергию или головные боли у каждого человека может индивидуально совершенно любое вещество. Парфюмерная продукция — всего лишь частный случай.

«Глобальных рисков использования духов нет, прежде всего потому, что они используются в микроскопических дозах. Однако, все риски связаны с тех, что подавляющее большинство запахов создается на основе продуктов нефтепереработки, что может иметь лишь потенциальную угрозу», — заявила Малышева.