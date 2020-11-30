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    30 ноября 2020, 00:10

    Малышева раскрыла простой способ профилактики коронавируса

    Анатолий Минкин

    Спастись от коронавируса можно, если использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат хлорид цетилпиридиния. Это антисептик, который содержится в зубных пастах и средствах для полоскания рта. Такой способ профилактики предложила телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Здоровье» на Первом канале.
    Малышева раскрыла простой способ профилактики коронавируса

    Приглашенный на шоу эпидемиолог Александр Горелов заявил, что одним из органов человека, который поражает возбудитель, это слюнная железа. Поэтому использование средств с антисептиком не позволит коронавирусу поразить его в течении шести часов.

    Он подчеркнул, что такое исследование провели в Сингапуре.

    Эксперт забыл уточнить, что хлорид цетилпиридиния помогает только от бактерий и других микроорганизмов, к которым вирусы не относятся.

    Это не первый случай, когда Малышева вместе с приглашенными гостями советуют, как защититься от коронавируса. Раньше она заявляла о пользе перца, в котором содержится алкалоид пиперин, якобы блокирующий частицы SARS-CoV-2. Ведущая сослалась на исследование индийских ученых, которые пытались найти специю, которая поможет в профилактике коронавирусной инфекции.

    По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России выявили 2 269 316 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 683 за последние сутки. Выздоровели после заражения 1 761 457 человек. Количество летальных исходов составило 39 527.