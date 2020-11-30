Малышева раскрыла простой способ профилактики коронавируса

Спастись от коронавируса можно, если использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат хлорид цетилпиридиния. Это антисептик, который содержится в зубных пастах и средствах для полоскания рта. Такой способ профилактики предложила телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Здоровье» на Первом канале.

Приглашенный на шоу эпидемиолог Александр Горелов заявил, что одним из органов человека, который поражает возбудитель, это слюнная железа. Поэтому использование средств с антисептиком не позволит коронавирусу поразить его в течении шести часов.

Он подчеркнул, что такое исследование провели в Сингапуре.

Эксперт забыл уточнить, что хлорид цетилпиридиния помогает только от бактерий и других микроорганизмов, к которым вирусы не относятся.

Это не первый случай, когда Малышева вместе с приглашенными гостями советуют, как защититься от коронавируса. Раньше она заявляла о пользе перца, в котором содержится алкалоид пиперин, якобы блокирующий частицы SARS-CoV-2. Ведущая сослалась на исследование индийских ученых, которые пытались найти специю, которая поможет в профилактике коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России выявили 2 269 316 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 683 за последние сутки. Выздоровели после заражения 1 761 457 человек. Количество летальных исходов составило 39 527.