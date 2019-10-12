  • Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

    12 октября 2019, 18:44

    Алена Макаренко

    Туалетная бумага опасна для здоровья. Почему бы от нее не отказаться? Именно это предложила ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева.
    Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

    «Считается, что с медицинской точки зрения использовать бумагу как способ гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо для этого места», — заявил врач-терапевт.

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    При регулярном использовании туалетной бумаги травмируется слизистая оболочка заднего прохода. Из-за этого появляются анальные трещины. А значит, инфекции без проблем проникнут в организм, спровоцируют воспаление и нагноение.

    Малышева нашла альтернативу для туалетной бумаги. Известная телеведущая посоветовала подмываться водой после посещения туалета. Особенно эти действия важны для женщин и девочек, потому что вода может снизить риск развития цистита.

    Предложение Малышевой поддержал иммунолог Андрей Продеус, который пришел на программу в качестве гостя.

    Отказаться от использования туалетной бумаги Малышева призвала во время одного из выпусков «Жить здорово!», в котором главной темой были ягодицы и все, что с ними связано.