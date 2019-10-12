Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

«Считается, что с медицинской точки зрения использовать бумагу как способ гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо для этого места», — заявил врач-терапевт.

ЗОЖ и спорт вошли в моду — Малышева Подробнее

При регулярном использовании туалетной бумаги травмируется слизистая оболочка заднего прохода. Из-за этого появляются анальные трещины. А значит, инфекции без проблем проникнут в организм, спровоцируют воспаление и нагноение.

Малышева нашла альтернативу для туалетной бумаги. Известная телеведущая посоветовала подмываться водой после посещения туалета. Особенно эти действия важны для женщин и девочек, потому что вода может снизить риск развития цистита.

Предложение Малышевой поддержал иммунолог Андрей Продеус, который пришел на программу в качестве гостя.

Отказаться от использования туалетной бумаги Малышева призвала во время одного из выпусков «Жить здорово!», в котором главной темой были ягодицы и все, что с ними связано.