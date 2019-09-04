  • Малышева призвала не лечиться по советам из интернета

    04 сентября 2019, 15:43

    Дарья Бунякова

    Самолечение повышенного давления может привести к серьезным последствиям. В случае заболевания необходимо обращаться к врачу и никогда не стоит полагаться на советы в интернете. Такое заявление сделала телеведушая Елена Малышева в эфире «Жить здорово!» на Первом канале.
    Малышева призвала не лечиться по советам из интернета

    Малышева отчитала «синтолового качка» Терешина

    Подробнее

    Теме онлайн-рекомендаций Малышева посвятила часть своей программы и вместе с доктором Германом Гандельманом объяснила, что за ними может скрываться. Медики пригласили в студию женщину, которая пыталась бороться с заболеванием самостоятельно, используя советы в Сети.

    По ее словам, для снижения давления она пила сок свеклы и лимона, но это не дало никаких результатов. Малышева пояснила, что подобные методы бессмысленны. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени.

    Гандельман отметил, что самолечение может в лучшем случае просто не помочь, а в худшем закончиться параличом или инсультом. В связи с этим лучше всегда обращаться за помощью к специалистам.