Малышева призвала не лечиться по советам из интернета

Малышева отчитала «синтолового качка» Терешина Подробнее

Теме онлайн-рекомендаций Малышева посвятила часть своей программы и вместе с доктором Германом Гандельманом объяснила, что за ними может скрываться. Медики пригласили в студию женщину, которая пыталась бороться с заболеванием самостоятельно, используя советы в Сети.

По ее словам, для снижения давления она пила сок свеклы и лимона, но это не дало никаких результатов. Малышева пояснила, что подобные методы бессмысленны. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени.

Гандельман отметил, что самолечение может в лучшем случае просто не помочь, а в худшем закончиться параличом или инсультом. В связи с этим лучше всегда обращаться за помощью к специалистам.