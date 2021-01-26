Малышева призвала людей из группы риска привиться от коронавируса

«(Этим группам риска — прим. ред.) надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», — рассказала она в эфире Первого канала.

Малышева перечислила факторы, при наличии которых необходимо привиться от коронавируса: возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические заболевания, но не в острой фазе и сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, к апрелю показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 могут снизиться вдвое. Однако после возможно увеличение количества заразившихся коронавирусом в связи с сезонным всплеском. Тем не менее вакцинация, со слов специалиста, идет медленнее, чем распространяется вирус.