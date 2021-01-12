Малышева предупредила о смертельном риске при купании в проруби

«Купание в ледяной проруби — странная забава. Православные священники много раз разъяснили, что она не имеет отношение к великому таинству крещения. Как врач я могу сказать только одно. Это крайне опасно для здоровья», — предупредила известная телеведущая.

Малышева добавила, что в момент окунания с человеком может произойти все, что угодно. В частности, велик риск остановки сердца.

«В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений», — рассказала доктор медицинских наук.

Она обратила внимание, что после такой процедуры можно даже умереть.

«К сожалению, кто-то даже может погибнуть. В этом году, я думаю, желающих нырять в ледяные проруби просто не будет. Люди боятся коронавируса. А мы, врачи, рады, что наши пациенты останутся в живых», — резюмировала собеседница «360».